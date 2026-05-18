Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Европе заявили о разрыве связей с Россией

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис: Европа уже разорвала связи с Россией
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Европа «полностью разорвала» связи с Россией, которые были для нее «балластом». Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы уже разорвали связи. В течение 36 лет мы кропотливо очищали наш энергетический сектор, банки и политику от российского влияния. Все, что исходило из России, было токсичным и коррумпированным. Мы избавились от российского балласта, и наша жизнь улучшилась», — сказал он.

По словам Бурдиса, Европа на 100% зависела от импорта российских энергоносителей, однако к 2030 году ЕС планирует экспортировать «экологически чистую энергию». Глава МИД выразил уверенность в том, что Европа «не только сможет выжить без российского газа и нефти, но и будет процветать».

11 мая Бурдис призвал Европу не выбирать конкретного человека для переговоров с Россией, а вернуться к оказанию давления на Москву. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы стать переговорщиками с Россией от лица Европы. В их число вошли бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель отказалась быть переговорщиком от Европы.

Ранее спецпредставитель Путина выступил с призывом к ЕС.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!