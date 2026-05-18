Европа «полностью разорвала» связи с Россией, которые были для нее «балластом». Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы уже разорвали связи. В течение 36 лет мы кропотливо очищали наш энергетический сектор, банки и политику от российского влияния. Все, что исходило из России, было токсичным и коррумпированным. Мы избавились от российского балласта, и наша жизнь улучшилась», — сказал он.

По словам Бурдиса, Европа на 100% зависела от импорта российских энергоносителей, однако к 2030 году ЕС планирует экспортировать «экологически чистую энергию». Глава МИД выразил уверенность в том, что Европа «не только сможет выжить без российского газа и нефти, но и будет процветать».

11 мая Бурдис призвал Европу не выбирать конкретного человека для переговоров с Россией, а вернуться к оказанию давления на Москву. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы стать переговорщиками с Россией от лица Европы. В их число вошли бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель отказалась быть переговорщиком от Европы.

