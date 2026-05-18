Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Спецпредставитель Путина выступил с призывом к ЕС

Дмитриев призвал ЕС найти конструктивный голос в хоре поджигателей войны
Алексей Дружинин/РИА Новости

Евросоюзу необходимо найти свой голос в защиту мира «в хоре поджигателей войны». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«ЕС необходимо найти свой конструктивный голос в поддержку мира среди хора поджигателей войны», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая раскритиковала Евросоюз за то, что он не использует свое дипломатическое влияние для содействия урегулированию конфликта на Украине.

18 мая издание Politico сообщило, что Меркель оказалась среди трех кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В статье отметили, что экс-канцлер ФРГ имела опыт прямых переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме Меркель в списке возможных переговорщиков Европы оказался президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В этот же день стал известен ответ Меркель на идею стать посредником в переговорах России и Европы. По словам корреспондента Politico Ганса фон дер Бурхарда, она отказалась от этой роли, отметив, что переговоры должны вести действующие главы государств и правительств, поскольку для диалога с Путиным нужна «политическая власть».

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!