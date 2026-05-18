Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В МИД Турции заявили о пользе прекращений огня на Украине

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине наносит серьезный ущерб Европе
Louisa Gouliamaki/Reuters

Краткосрочные прекращения огня в конфликте на Украине показывают возможность заложения «прочного фундамента» для «устойчивого перемирия». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщают РИА Новости.

«Идущий уже пятый год в самом центре Европы конфликт наносит серьезный ущерб региону и всей Европе. Краткосрочные прекращения огня на Украине показывают возможность заложения фундамента для устойчивого перемирия, Турция продолжит свое посредничество», — заявил Фидан.

В марте Фидан заявил главе МИД России Сергею Лаврову о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной. В том же месяце в администрации президента Турции сообщили, что Анкара надеется на возобновление переговорного процесса по Украине.

Также в апреле президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган предлагал провести в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта.

Последнее прекращение огня на Украине состоялось с 9 по 11 мая, о нем объявил президент США Дональд Трамп. Минобороны России сообщало, что ВСУ за время перемирия 30 383 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее Турцию призвали не сближаться с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!