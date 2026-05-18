В МИД Турции заявили о пользе прекращений огня на Украине

Краткосрочные прекращения огня в конфликте на Украине показывают возможность заложения «прочного фундамента» для «устойчивого перемирия». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщают РИА Новости.

«Идущий уже пятый год в самом центре Европы конфликт наносит серьезный ущерб региону и всей Европе. Краткосрочные прекращения огня на Украине показывают возможность заложения фундамента для устойчивого перемирия, Турция продолжит свое посредничество», — заявил Фидан.

В марте Фидан заявил главе МИД России Сергею Лаврову о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной. В том же месяце в администрации президента Турции сообщили, что Анкара надеется на возобновление переговорного процесса по Украине.

Также в апреле президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган предлагал провести в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта.

Последнее прекращение огня на Украине состоялось с 9 по 11 мая, о нем объявил президент США Дональд Трамп. Минобороны России сообщало, что ВСУ за время перемирия 30 383 раза нарушили режим прекращения огня.

