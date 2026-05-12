Российская армия зеркально отреагировала на действия ВСУ во время перемирия

Минобороны: ВСУ за время перемирия 30 383 раза нарушили режим прекращения огня

Российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время действия перемирия в период с 8 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Всего в указанные даты в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зарегистрировали 30 383 случая нарушения перемирия со стороны Украины, говорится в сообщении.

В течение суток украинские военные пять раз атаковали и совершили 859 обстрелов позиций Вооруженных сил России из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и минометов. ВСУ также нанесли 5 825 ударов с применнием беспилотников, уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные не оставили без ответа действия противника, они открыли огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, били по пунктам управления и местам запуска украинских дронов.

В Минобороны РФ также заявили, что режим прекращения огня завершен, ВС РФ продолжили проведение СВО.

Ранее Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент.