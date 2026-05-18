Посол ЕС на Украине призвала Россию пойти на компромисс на переговорах

Посол ЕС Матернова: конфликт нужно закончить на условиях обеих сторон
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна закончить конфликт на условиях, которые могут принять обе стороны. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

«Москва должна наконец понять, что пришло время закончить эту войну. Но не на условиях, которые диктует Кремль. На условиях, которые могут принять обе стороны», — подчеркнула она.

В начале мая издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что украинские власти видят вариант окончания конфликта на Украине в остановке боевых действий на линии боевого соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

Также 11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Россию на переговорах «беспокоит» вывод ВСУ с Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена санкций, и США готовы пойти на эти условии.

18 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент переговоры по Украине находятся на паузе, и Россия рассчитывает на их возобновление.

Ранее на Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам.

 
