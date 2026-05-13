На Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам

FT: вероятность новых переговоров РФ и Украины при посредничестве США мала
Александр Кряжев/РИА Новости

Вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ни одна из сторон российско-украинского конфликта не видит колоссальной ценности в продолжении переговоров, несмотря на заявления президента США о том, что Киев и Москва приблизились к урегулированию. Украинские чиновники утверждают, что в Киеве расстроены тем, что американцы не оказали давления на Россию для смягчения требований по урегулированию.

FT отмечает, что президент России Владимир Путин «сосредоточился на силовом захвате еще большей украинской территории» и планирует и далее выдвигать все новые требования к Киеву, даже если ему удастся взять под контроль всю территорию Донбасса. Украина также стала менее уязвима для давления американской администрации в вопросах «неблагоприятной, быстрой» сделки, признались чиновники в Киеве.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность» и примет необходимые решения.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.

 
