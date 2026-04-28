В Раде заявили о возможной мобилизации граждан с бронью

На Украине могут пересмотреть систему бронирования работников, и в таком случае значительная часть граждан с бронью попадет под мобилизацию. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказала нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз.

По ее словам, решение об этом пока не принято. Нардеп подчеркнула, что любые изменения должны «учитывать ряд факторов», в том числе и то, что брони нужны не только работникам оборонной промышленности, но и тем, кто трудится в аграрной отрасли или на объектах инфраструктуры.

«Эти факторы нужно учитывать для того, чтобы была общественная поддержка, и для того, чтобы инициатива действительно качественно влияла на вопросы мобилизации. Потому что если мы говорим о пересмотре бронирования, то мы понимаем, что значительная часть [граждан], которая имеет бронь, будет подпадать под мобилизацию», — отметила нардеп.

При этом Фриз подчеркнула, что пересмотр подхода к бронированию в стране необходим, так как оно стало «серой зоной» для уклонистов, которые «за счет коррупционных сделок и существующих схем могут покупать и продавать это бронирование».

Также нардеп отметила, что отдельной проблемой являются и злоупотребления в системе, когда предприятия оформляют брони на большее число сотрудников, чем у них фактически работает.

25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант с сохранением брони только для сотрудников оборонных предприятий. Однако она рассказала, что пока к этой идее относятся скептически.

Также 25 апреля украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская заявила, что мобилизация в стране близка к провалу.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, так как граждане страны отказываются воевать за коррумпированные власти и сопротивляются ТЦК.

Ранее украинский командующий силами БПЛА признал проблемы с мобилизацией в ВСУ.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
