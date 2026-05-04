На Украине могут проверить все бронирования для мужчин, и это может коснуться не только работников предприятий, но и студентов с отсрочками. Об этом заявил украинскому изданию «Телеграф» нардеп Юрий Здебский.

По словам депутата, сейчас на Украине есть много «неоправданных» бронирований, которые фактически являются липовыми. При этом существует процент граждан, которые работают на важных для Киева предприятиях, в сельскохозяйственном секторе, на объектах критической инфраструктуры и без которых страна не может функционировать.

«Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Сейчас на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет. <…> Это довольно трудный разговор. Но надо думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган», — сказал Здебский.

Он подчеркнул, что украинским властям нужно улучшить систему бронирований и мобилизации, так как в ВСУ не хватает солдат.

В конце апреля нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз заявила, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников, и в таком случае значительная часть граждан с бронью будет мобилизована. При этом она отметила, что соответствующее решение еще не принято.

25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант сохранения брони только для сотрудников оборонных предприятий.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, и граждане отказываются воевать за коррумпированные власти и сопротивляются ТЦК.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.