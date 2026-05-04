Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине могут пересмотреть отсрочки для студентов

Нардеп Здебский: Украине нужно пересмотреть систему бронирований
РИА Новости

На Украине могут проверить все бронирования для мужчин, и это может коснуться не только работников предприятий, но и студентов с отсрочками. Об этом заявил украинскому изданию «Телеграф» нардеп Юрий Здебский.

По словам депутата, сейчас на Украине есть много «неоправданных» бронирований, которые фактически являются липовыми. При этом существует процент граждан, которые работают на важных для Киева предприятиях, в сельскохозяйственном секторе, на объектах критической инфраструктуры и без которых страна не может функционировать.

«Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Сейчас на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет. <…> Это довольно трудный разговор. Но надо думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган», — сказал Здебский.

Он подчеркнул, что украинским властям нужно улучшить систему бронирований и мобилизации, так как в ВСУ не хватает солдат.

В конце апреля нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз заявила, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников, и в таком случае значительная часть граждан с бронью будет мобилизована. При этом она отметила, что соответствующее решение еще не принято.

25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант сохранения брони только для сотрудников оборонных предприятий.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, и граждане отказываются воевать за коррумпированные власти и сопротивляются ТЦК.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!