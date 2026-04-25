На Украине могут отменить бронь от мобилизации

Министерство обороны Украины рассматривает вариант полной отмены брони от мобилизации. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники, сообщает издание «Страна.ua».

По ее словам, обсуждается вариант оставить бронь только для сотрудников оборонных предприятий, однако к этой идее пока относятся скептически.

Также журналистка заявила, что среди предложений — «отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору, например по возрасту или по конкретным специальностям».

Как утверждает Забелина, речь якобы идет об идеях, а не уже готовых инициативах, «которые завтра спустят депутатам Рады для голосования».

До этого украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал в 2026 году мобилизовать до 1 млн человек.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее на Украине начали подготовку к мобилизации женщин.