На Украине сообщили о призыве на службу медиков

На Украине у медиков начали забирать бронь и призывать на службу по запросу минобороны страны. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко, передает «Страна.ua».

«Мы не раз говорили о том, для чего было введено бронирование мест для медицинских работников. Для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в том числе раненым военным, которые получают медицинскую помощь в соответствующих больницах, в том числе и в гражданских», — сказал он.

15 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве на 40% увеличили количество так называемых групп оповещения, созданных для проверки документов у военнообязанных украинцев и вручения повесток.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что республика не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, необходимо продолжать мобилизацию, иначе «страна падет».

Ранее Украине предрекли госпереворот из-за действий ТЦК.

 
