Власти Украины намерены снизить квоты для предоставления брони от мобилизации

«Страна.ua»: Киев может увеличить приток новобранцев в армию до 400 тысяч
На Украине рассматривают вариант притока дополнительных новобранцев в армию в 350-400 тысяч человек за счет уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве.

«Одним из вариантов изменений в процессе мобилизации, который сейчас обсуждают власти, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент число забронированных на Украине составляет около 1,3 миллиона человек. Однако кроме критически важных предприятий с квотой в 50%, есть еще оборонные и энергетические предприятия, у которых квота составляет 100%, и ее снижать не планируется.

25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант с сохранением брони только для сотрудников оборонных предприятий. Однако она рассказала, что пока к этой идее относятся скептически.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, так как граждане страны отказываются воевать за коррумпированные власти и сопротивляются ТЦК.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.

 
