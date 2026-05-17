США и Китай объединила общая цель

Белый дом: США и Китай стремятся к ядерному разоружению Северной Кореи

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

США и Китай стремятся к денуклеаризации (ядерному разоружению) Северной Кореи, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита американского лидера в КНР.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). А среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.

Пакистан впервые попал в перечень значимых ядерных угроз из-за разработки новейших ракетных систем, потенциально способных за кратчайшее время достичьтерритории Соединенных Штатов.

Ранее в конституцию КНДР добавили автоматический ядерный удар, если с Кимом что-то случится.