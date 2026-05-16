В конституцию КНДР добавили автоматический ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына

Северная Корея пересмотрела свою ядерную политику после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи не выжил при американском ударе во время войны на Ближнем Востоке, передает NDTV.

Телеканал уточняет, что изменения в конституцию КНДР были внесены на заседании парламента страны 22 марта. В случае расправы над Ким Чен Ыном или его недееспособности после атаки из-за рубежа «ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно».

На том же заседании Северная Корея полностью убрала из конституции упоминания о возможном объединении с Южной Кореей. В обновленной версии основного закона территория КНДР — это земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство.

Документ не содержит подробностей о давно оспариваемой морской границе между двумя Кореями в Желтом море, особенно в районе Северной пограничной линии, которая является фактической морской границей. Все термины, связанные с воссоединением двух государств, включая «мирное объединение» и «великое национальное единство», из конституции исключены.

Ранее в США признали способность ядерного арсенала КНДР преодолеть американскую ПРО.

 
