В Турции оценили вероятность участия Трампа в саммите НАТО

Hürriyet: участие Трампа в саммите НАТО в Анкаре остается интригой
Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре может быть принято в последний момент. Об этом сообщает издание Hürriyet.

«Участие Трампа, привлекшего внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО в последнее время, не будет определено до последнего момента», — говорится в публикации.

Издание оценивает вероятность участия Трампа в саммите как высокую.

Саммит НАТО состоится в Анкаре 7–8 июля и станет вторым подобным мероприятием в Турции после саммита 2004 года в Стамбуле.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте планирует надавить на европейские оружейные компании и ведомства, чтобы угодить Трампу. В Брюссель приглашены руководители крупнейших оружейных концернов Европы, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. Встреча закладывает основу для крупных соглашений в преддверии саммита лидеров НАТО в Анкаре, запланированного на июль 2026 года.

В апреле Трамп заявил, что президент России Владимир Путин абсолютно не боится Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что четыре страны Персидского залива примут участие в саммите НАТО в Турции.

 
