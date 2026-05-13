Четыре страны Персидского залива примут участие в саммите НАТО в Турции

Bloomberg: НАТО пригласит Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ на саммит в Анкаре

НАТО планирует пригласить представителей Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ на саммит в Анкаре, где одной из ключевых тем станет конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы МИД указанных стран Персидского залива, которые входят в созданную в 2004 году альянсом Стамбульскую инициативу о сотрудничестве, могут принять участие во встрече 7–8 июля.

По словам собеседников агентства, решение связано с намерением НАТО усилить внимание к южному направлению на фоне войны против Ирана. Встреча также пройдет ввиду разногласий между США и рядом государств Европы после критики со стороны американской администрации в адрес стран-членов альянса из-за ситуации в Ормузском проливе.

Агентство уточняет, что основной формат саммита НАТО будет ограничен участием лидеров стран альянса, тогда как представители четырех стран Персидского залива и других государств смогут принять участие в сопутствующих мероприятиях.

Ранее Украина заявила о своем участии в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.