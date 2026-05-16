СМИ: генсек НАТО призовет ЕС увеличить производство оружия из-за Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте планирует надавить на европейские оружейные компании и ведомства, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Рютте на следующей неделе проведет встречу в Брюсселе с руководителями ведущих европейских оборонных компаний, чтобы призвать их ускорить инвестиции и расширить производственные мощности. Этот шаг направлен на укрепление военного потенциала Европы и выполнение требований президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов.

В Брюссель приглашены руководители крупнейших оружейных концернов Европы, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. Встреча закладывает основу для крупных соглашений в преддверии саммита лидеров НАТО в Анкаре, запланированного на июль 2026 года.

В апреле в начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он заявил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

