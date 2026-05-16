СМИ: генсек НАТО призовет ЕС увеличить производство оружия из-за Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте планирует надавить на европейские оружейные компании и ведомства, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Рютте на следующей неделе проведет встречу в Брюсселе с руководителями ведущих европейских оборонных компаний, чтобы призвать их ускорить инвестиции и расширить производственные мощности. Этот шаг направлен на укрепление военного потенциала Европы и выполнение требований президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов.

В Брюссель приглашены руководители крупнейших оружейных концернов Европы, включая Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. Встреча закладывает основу для крупных соглашений в преддверии саммита лидеров НАТО в Анкаре, запланированного на июль 2026 года.

В апреле в начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он заявил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее полковник Ходаренок допустил исчезновение НАТО как трансатлантического союза.

 
