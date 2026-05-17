На Западе спрогнозировали усугубление нехватки солдат в ВСУ

Конфликт на Украине в ближайшее время продолжится, однако Украина находится в невыгодном положении с точки зрения кадров. Об этом рассказал эксперт по России и историк Матиас Уль, сообщает Bild.

По его словам, противостояние сейчас идет «на истощение», в ближайшее время конфликт будет продолжаться, и есть риск того, что «одна из сторон слишком поздно поймет, когда конец близок».

При этом он отметил, что сейчас ни одна из сторон сейчас не может провести широкомасштабного наступления на фронте.

«В настоящее время, похоже, нет эффективных контрмер против подавляющей мощи беспилотников. Прежде чем станет возможным еще одно успешное наступление, их необходимо сначала уничтожить на поле боя. Из-за связанных с этим затрат жизнеспособными вариантами остаются только лазеры или пулеметы», — заявил Уль.

Уль подчеркнул, что благодаря своим ресурсам Россия все еще может вести конфликт, а Украина находится в невыгодном положении с точки зрения кадровых ресурсов. Эксперт отметил, что в ВСУ «нехватка солдат, и особенно пехоты, скорее всего, усугубится».

В апреле глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что линия фронта на Украине «в стратегическом смысле» застыла, а тактические передвижения войск «ни на что не влияют». При этом в конце апреля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не делает ситуацию на фронте патовой.

В мае депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава. В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нехватке солдат в ВСУ.

