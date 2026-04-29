Пушилин заявил, что из-за войны беспилотников ситуация на фронте не патовая

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не делает ситуацию на фронте патовой. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Поэтому патовая ситуация это или нет? Нет, это некая гонка вооружений только современных видов», — сказал чиновник.

Также он отметил, что Украина является для Запада испытательным полигоном, где тестируют новые виды вооружения. Глава региона обратил внимание, что одними из таковых являются дроны, «которые решают ситуацию на фронте». Однако БПЛА не могут быть единственным видом вооружения «в плане освобождения территории», подчеркнул Пушилин.

«Поэтому здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной», — добавил он.

25 апреля Пушилин заявил, что несколько иное значение приобрело понятие «серой зоны» в Донбассе. Ее движение на линии фронта, как отметил он, осуществляется из-за активного использования беспилотников российскими и украинскими военными.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.