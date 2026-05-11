В ВСУ рассказали, почему украинские солдаты бегут из частей

Принудительная мобилизация, информационная среда и отсутствие неотвратимости наказания за бегство из армии на Украине повышают риск самовольного оставления военных частей (СОЧ) солдатами ВСУ. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал замначальника 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ, полковник Александр Клименко.

«Среди факторов, повышающих риск СОЧ, также принудительная мобилизация – «бусификация», что обуславливает низкую мотивацию к прохождению службы, психологическое невосприятие военных обязанностей, снижение уровня ответственности. На это также влияет информационная среда, в частности, распространение в социальных сетях нарративов, частично или полностью оправдывающих совершение СОЧ и формирующих толерантное отношение к правонарушению», – отметил он.

Также Клименко подчеркнул, что риск СОЧ повышают «чувство безнаказанности» и низкий процент привлечения солдат ВСУ к уголовной ответственности за оставление воинских частей, из-за чего военные не ощущают «неотвратимости наказания».

По его словам, наиболее рискованными для солдат являются три этапа прохождения подготовки: начальный, который охватывает первые 10 суток, основной период с 11 по 41 день и завершающий, на который приходится последние 10 дней пребывания в учебном центре.

Он отметил, что на начальном этапе решение об оставлении части солдатами носит «импульсивный характер и обусловлено эмоционально реакцией на изменение среды». На втором этапе решение уже более сознательное, а основными факторами являются: формирование «устойчивого страха» перед участием в боевых действиях, разочарование между ожидаемыми и фактическими условиями службы, сложность службы, физическая нагрузка и «накопившееся психологическое истощение».

Третий этап многие солдаты воспринимают как «последнюю возможность» избежать службы в боевых подразделениях, они испытывают «страх непосредственного участия в боевых действиях», психологическое истощение и потеряю стабильности учебной среды. И решение бежать из воинской части в этот период уже носит «более осознанный характер, отметил он.

