МИД Ирана обвинил США в использовании риторики Геббельса

Багаи: США используют риторику Геббельса для дестабилизации Ирана
Американские власти используют риторику курировавшего вопросы пропаганды в нацистской Германии Йозефа Геббельса, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране, это положило конец переговорному процессу между государствами. Об этом в соцсети X написал представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Безрассудное разжигание войны США и Израилем разрушило дипломатические процессы и посредством неспровоцированной военной агрессии намеренно создало угрозу безопасности на энергетических маршрутах, только для того, чтобы обвинить Иран в дестабилизации для воплощения в жизнь печально известного изречения Геббельса: Обвини других в том, что делаешь сам», — указал он.

Багаи сравнил действия Соединенных Штатов против Ирана с жестокими походами Римской империи на Британию.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернутся и закончат операцию в Иране. Он также утверждал, что, если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.

 
