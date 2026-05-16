СМИ допустили возобновление ударов США и Израиля по Ирану

NYT: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, уже на следующей неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления ударов, но окончательное решение хозяин Белого дома пока не принял. Среди рассматриваемых американским лидером вариантов — переход к более интенсивным бомбардировкам Ирана и проведение наземной операции силами спецназа для вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернутся и закончат операцию в Иране. Он также утверждал, что, если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

В этот же день министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.