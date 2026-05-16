Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

СМИ допустили возобновление ударов США и Израиля по Ирану

NYT: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
AP

Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, уже на следующей неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления ударов, но окончательное решение хозяин Белого дома пока не принял. Среди рассматриваемых американским лидером вариантов — переход к более интенсивным бомбардировкам Ирана и проведение наземной операции силами спецназа для вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернутся и закончат операцию в Иране. Он также утверждал, что, если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

В этот же день министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!