Трамп пообещал вернуться в Иран

Соединенные Штаты вернутся и закончат операцию в Иране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», — подчеркнул глава Белого дома.

15 мая Трамп заявил, что если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.

В этот же день министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.

 
