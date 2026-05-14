Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном

FT: Эр-Рияд выступил с идеей пакта о ненападении между Ближним Востоком и Ираном

Саудовская Аравия обсудила идею заключения пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках переговоров с союзниками о том, как снизить региональную напряженность после окончания войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на неназванных западных дипломатов.

По их информации, Эр-Рияд рассматривает заключение соглашения, аналогичного Хельсинкским соглашениям 1975 года, которые были приняты для снижения напряженности во времена холодной войны.

Как отметили собеседники издания, многие страны Европы поддержали эту инициативу Саудовской Аравии и призвали государства Персидского залива поддержать ее. По мнению европейских стран, такой пакт стал бы гарантией для Ирана, что на него больше не нападут.

14 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что новая волна эскалации вокруг Ирана возможна. По его словам, Тегеран и Вашингтон ведут переговоры, однако завершение конфликта пока не просматривается.

В этот же день американский сенатор Линдси Грэм сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин может закончить конфликты на Украине и в Иране «одним звонком».

