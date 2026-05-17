В Совфеде объяснили, зачем ЕС «спецтрибунал» против России

Сенатор Косачев: в Москве занимаются привлечением Запада к правосудию
Алексей Филиппов/РИА Новости

Так называемый «спецтрибунал» нужен Европе как информационный повод для имитации «бурной деятельности» в деле борьбы с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«В ЕС, Совете Европы, НАТО и еже с ними нужен постоянный информационный повод для имитации бурной деятельности в деле борьбы с Россией. Так называемый «трибунал» решает эту задачу», — отметил он.

По словам Косачева, в Европе «должны понимать», что в случае заключения мирного соглашения Россия потребует свернуть «любые «юрисдикционные» механизмы антироссийского характера» и отозвать иски по всех международных судах, «иначе никакого мира не будет». Кроме того, сенатор подчеркнул, что перед правосудием должен предстать Запад.

«За преступления, совершенные в период колониализма. За преступления, совершенные в годы Второй Мировой войны. За преступления агрессии, совершенные против Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Ирана и других. <…> За всё это придется отвечать. В Москве и не только этим занимаются», — отметил Косачев.

15 мая в Кишиневе было подписано соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. 16 мая телеканал France 24 сообщил, что к «судилищу» собираются присоединиться 36 государств, среди которых 34 европейских стран, а также Австралия и Коста-Рика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на стремление европейцев создать «спецтрибунал». Также в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ЕС не имеет права давать юридическую оценку действиям российских властей.

Ранее в МИД Украины захотели осудить Лукашенко на «спецтрибунале» против России.

 
