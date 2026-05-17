На Украине пожаловались на проблемы с набором студентов из-за демографии

На Украине уменьшается количество выпусков школ, а поступающих в вузы становится все меньше. Об этом в интервью «РБУ-Украина» рассказала ректор Львовской политехники Наталья Шаховская.

Ректор подчеркнула, что в последние годы на Украине стала «значительно заметнее» тенденция, согласно которой украинские студенты едут учиться за границу, а ситуация с демографией в стране ухудшается.

«Демографическая ситуация — это отдельный вызов. Количество выпускников школ на Украине уменьшается, часть молодежи выезжает за границу, что усиливает конкуренцию между университетами за абитуриента», — отметила она.

По словам Шаховской, ориентация украинских вузов только на выпускников школ в ближайшее время «может стать проблемой», и поэтому университетам в стране нужно ориентироваться на выпускников колледжей, а также на старших людей, в том числе на бывших военных.

В марте заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко также рассказал, что страну ждет сокращение поступающих в вузы, так как Киев находится «в нисходящей тенденции рождаемости». Также в марте глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник отметил, что Украина «физически вымирает», а в стране умирает больше человек, чем рождается.

В январе 2026 года министр соцполитики Денис Улютин отметил, что Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров находится близко к показателю 1:1. Кроме того, Улютин сообщил, что более 5,8 млн человек покинули Украину после 2022 года.

Ранее на Украине спрогнозировали демографический коллапс.