На Украине спрогнозировали демографический коллапс

Эксперт Костенко: Украина ежегодно теряет население целого города вроде Винницы
Ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тысяч человек, что соразмерно населению областного центра вроде Винницы. И покрыть демографический дефицит сможет только трудовая миграция. Об этом в колонке для РБК-Украина написала ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко.

«Ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тысяч человек — это население целого областного центра. В то же время, даже в самом оптимистичном сценарии реалистично ожидать добровольного возвращения лишь до 1,6 млн эмигрантов», — отметила она.

По словам эксперта, демографический дефицит в стране, а особенно в секторах с наибольшей нехваткой рабочих рук, может покрыть только управляемая трудовая миграция. И вопрос лишь в том, «сможет ли государство управлять процессом прозрачно», подчеркнула эксперт. По ее мнению, сделать это Киев пока не способен, однако у него есть возможность «скопировать готовые решения».

«Управляемая миграция — единственная модель, при которой Украина может одновременно получить рабочие руки для восстановления, сохранить социальную сплоченность и избежать гетоизации. Альтернатива — не статус-кво. Альтернатива — демографический коллапс с человеческими потоками, которыми никто не управляет», — написала Костенко.

В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Украина будет пытаться привлечь больше мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук. В том же месяце Буданов подчеркнул, что «никто не вернется» на Украину просто так, и нужно «отбросить иллюзию» о возвращении граждан на родину.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта из страны уехало более 5 млн человек.

