На Западе увидели связь между арестом Ермака и словами Путина о завершении конфликта

L'Antidiplomatico: слова Путина о завершении конфликта были далеко не случайными
Михаил Метцель/РИА Новости

На Украине началась новая волна коррупционных скандалов после заявления президента России Владимира Путина о возможном завершении украинского конфликта. Об этом пишет итальянская газета L.

«Любопытное «совпадение» событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не «случайной», — сказано в статье.

По словам автора публикации, российская сторона «не любит бросать слова на ветер», особенно когда речь идет о серьезных вопросах.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Залог для его освобождения пока не удается собрать.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (порядка $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

9 мая Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.

 
