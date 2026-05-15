Залог за Ермака не могут собрать второй день

Залог для освобождения из-под стражи экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака не удается собрать уже более суток. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

По данным ведомства, на специальный счет поступило только 44,5 млн гривен (около $1 млн) из необходимых 140 млн ($3,1 млн).

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что если до 17:00 всю сумму не внесут, экс-чиновник проведет выходные в СИЗО. По данным украинских СМИ, приближенные Ермака опасаются переводить деньги, чтобы не привлекать внимание органов финансового мониторинга.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака обвиняют в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала поведение президента Украины на фоне коррупционного скандала. По ее словам, глава государства делает вид, что его ничего не связывает с Ермаком.

