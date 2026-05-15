На Западе оценили результаты визита Трампа в Китай

Президент США Дональд Трамп покинул Пекин, не добившись серьезных прорывов ни в торговле, ни по вопросу Ирана. Об этом пишет Reuters.

«В то время как Трамп стремился к сиюминутным выгодам для бизнеса, таким как сделка по продаже самолетов Boeing, которая не впечатлила инвесторов, Си Цзиньпин говорил о долгосрочной перезагрузке и соглашении о поддержании стабильных торговых связей с Вашингтоном, подчеркивая разницу в приоритетах», — говорится в материале.

Как отметило агентство, председатель КНР Си Цзиньпин предложил новый термин для описания американо-китайских отношений — «конструктивная стратегическая стабильность». Он резко контрастирует с формулировкой «стратегическое соперничество», которую использовал экс-президент США Джо Байден и которая не понравилась Пекину.

13 мая Дональд Трамп прибыл в столицу КНР с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

15 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами пообещал в ближайшее время раскрыть дату визита главы российского государства Владимира Путина в Китай.

Он отметил, что просто не хочется забегать вперед, так как это делается «по согласованию с китайскими друзьями».

Ранее Си Цзиньпин предостерег Трампа от попадания в «ловушку Фукидида».