В Кремле пообещали в ближайшее время назвать дату визита Путина в Китай

Песков: визит Путина в Китай будет совсем скоро, уже завершилась подготовка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами пообещал в ближайшее время раскрыть дату визита главы российского государства в Китай.

Он отметил, что просто не хочется забегать вперед, так как это делается «по согласованию с китайскими друзьями».

«Он действительно будет совсем скоро. Уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, основные параметры визита согласованы, повестка дня понятная», — сказал Песков.

Представитель Кремля указал, что в ходе визита в КНР Путин планирует обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также международные дела.

«Прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд», — сказал Песков.

Он добавил, что двусторонние отношения — это и гуманитарные вопросы, и высокие технологии, и образование.

До этого газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая.

Ранее лидер КНР пригласил Путина на саммит форума АТЭС.

 
