Си Цзиньпин предостерег Трампа от попадания в «ловушку Фукидида»

В Китае во время встречи президента США Дональда Трампа председатель КНР Си Цзиньпин предостерег американского лидера от попадания в «ловушку Фукидида», передает РЕН ТВ.

По его словам, от сотрудничества двух стран выигрывают обе стороны, а вот от конфликтов проигрывают все. Он предложил Трампу быть партнерами, а не соперниками, чтобы «помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать».

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую модель отношений между великими державами?» — задался вопросом председатель КНР.

Известно, что ловушка названа по имени древнегреческого философа. Это термин, придуманный американскими политологами, описывает ситуацию, когда развивающаяся страна начинает стратегически угрожать державе доминирующей. Такая ситуация неминуемо ведет к войне.

В четверг в Пекине прошли переговоры между Си и Трампом в рамках второго дня официального государственного визита американского лидера. Это стало первой поездкой политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Ранее Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим.