Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Си Цзиньпин предостерег Трампа от попадания в «ловушку Фукидида»

Си Цзиньпин предложил Трампу стать партнерами и избегать конфликтов
Kenny Holston/Reuters

В Китае во время встречи президента США Дональда Трампа председатель КНР Си Цзиньпин предостерег американского лидера от попадания в «ловушку Фукидида», передает РЕН ТВ.

По его словам, от сотрудничества двух стран выигрывают обе стороны, а вот от конфликтов проигрывают все. Он предложил Трампу быть партнерами, а не соперниками, чтобы «помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать».

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую модель отношений между великими державами?» — задался вопросом председатель КНР.

Известно, что ловушка названа по имени древнегреческого философа. Это термин, придуманный американскими политологами, описывает ситуацию, когда развивающаяся страна начинает стратегически угрожать державе доминирующей. Такая ситуация неминуемо ведет к войне.

В четверг в Пекине прошли переговоры между Си и Трампом в рамках второго дня официального государственного визита американского лидера. Это стало первой поездкой политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Ранее Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!