Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и Китая

Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с Россией и КНР

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Соединенные Штаты, Китай и Российская Федерация обсудили денуклеаризацию процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства. Об этом он заявил журналистам после переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он и китайский лидер поднимали эту тему.

«У нас (с председателем КНР Си Цзиньпином. — «Газета.Ru») есть очень хорошее понимание... Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей», — сказал президент.

Он не стал раскрывать, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.

27 апреля посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что сокращение ядерных арсеналов и их полное уничтожение странами «пятерки» сейчас маловероятны. Он отметил, что РФ полностью разделяет общее стремление человечества избавиться от ядерного оружия и установить безъядерный и более безопасный для всех мир.

23 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады.

12 декабря 2025 года Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.