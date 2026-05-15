Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и Китая

Трамп заявил, что выступает за обсуждение денуклеаризации с Россией и КНР
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Соединенные Штаты, Китай и Российская Федерация обсудили денуклеаризацию процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства. Об этом он заявил журналистам после переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он и китайский лидер поднимали эту тему.

«У нас (с председателем КНР Си Цзиньпином. — «Газета.Ru») есть очень хорошее понимание... Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей», — сказал президент.

Он не стал раскрывать, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.

27 апреля посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что сокращение ядерных арсеналов и их полное уничтожение странами «пятерки» сейчас маловероятны. Он отметил, что РФ полностью разделяет общее стремление человечества избавиться от ядерного оружия и установить безъядерный и более безопасный для всех мир.

23 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады.

12 декабря 2025 года Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!