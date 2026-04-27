В МИД РФ назвали мизерной возможность сокращения ядерного оружия

Сокращение ядерных арсеналов и их полное уничтожение странами «пятерки» сейчас маловероятны. Об этом РИА Новости заявил руководитель делегации РФ на обзорной конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что РФ полностью разделяет общее стремление человечества избавиться от ядерного оружия и установить безъядерный и более безопасный для всех мир. При этом для практического осуществления такого намерения необходимо создать благоприятный военно-политический климат. В нынешних сложнейших условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки, роста напряженности и деградации отношений между ядерными государствами, которые происходят по вине оппонентов России, такая возможность является мизерной. Мало того, уже можно говорить об откате на этом направлении.

Белоусов подчеркнул, что планы США, Великобритании и Франции по увеличению своих ядерных арсеналов, созданию новой инфраструктуры под ядерные нужды, в том числе на территории не обладающих ядерным оружием союзников, нельзя считать готовностью двигаться по пути к разоружению.

26 апреля посол Белоусов заявил, что Россия озабочена новым взглядом, которого стали придерживаться западные страны по поводу роли и места ядерного оружия в мире.

