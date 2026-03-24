США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия

Госдеп: США намерены обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
ША намерены обсуждать с Российской Федерацией новые виды ядерного оружия. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он сказал, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. По его словам, такими системами являются, в том числе, крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон». Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что «новый ДСНВ» не касается «всех этих систем».

«Нам нужно провести прямой разговор с россиянами [на эти темы]. И я уверен, что мы его проведем», — добавил Динанно.

7 марта заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Срок действия этого договора между РФ и Соединенными Штатами истек 5 февраля.

Ранее в НАТО заявили, что Россия завершила модернизацию своего ядерного арсенала.

 
