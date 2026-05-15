Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

МИД Ирана заявил о сохранении перемирия с США

Аракчи заявил, что неустойчивое перемирие с США сохраняется
Asad/Global Look Press

Неустойчивое перемирие между США и Ираном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Пусть оно (перемирие — «Газета.Ru») и шаткое, однако мы стараемся сохранить его, чтобы дать шанс дипломатии для поиска дипломатического и переговорного решения», — сказал он.

Иранская сторона заинтересована в переговорах, если у США будет серьезный подход, добавил глава МИД республики.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет готов подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

15 мая он снова повторил, что Иран может либо заключить сделку с США, либо подвергнуться уничтожению.

Ранее в Иране сообщили, что США отвергли иранский мирный план.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!