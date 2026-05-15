МИД Ирана заявил о сохранении перемирия с США

Неустойчивое перемирие между США и Ираном сохраняется, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Пусть оно (перемирие — «Газета.Ru») и шаткое, однако мы стараемся сохранить его, чтобы дать шанс дипломатии для поиска дипломатического и переговорного решения», — сказал он.

Иранская сторона заинтересована в переговорах, если у США будет серьезный подход, добавил глава МИД республики.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет готов подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

15 мая он снова повторил, что Иран может либо заключить сделку с США, либо подвергнуться уничтожению.

Ранее в Иране сообщили, что США отвергли иранский мирный план.