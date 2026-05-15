Эксперт: отношения США и Китая напрямую затрагивают Россию

Журналист Латышев: РФ может быть арбитром в отношениях с США и КНР
Отношения США и Китая напрямую затрагивают Россию. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Обозреватель убежден, что «золотой век» американо-китайских отношений в прошлом, и сейчас Пекин — опасный конкурент для Вашингтона. При этом, по его словам, каждой из держав необходимо заручиться поддержкой Москвы, поскольку тот, кто сможет привлечь на свою сторону третьего, будет доминировать.

«Этим преимуществом, которое можно назвать «золотой акцией», надо суметь воспользоваться», — сказал Латышев.

Когда-то третьей точкой был именно Китай, который впоследствии превратился в сверхдержаву. Теперь Москва может стать ценным партнером для обеих стран и верховным арбитром, добавил он.

13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

15 мая газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что президент РФ Владимир Путин может посетить Китай на следующей неделе. Предположительно, это произойдет 20 мая.

Ранее в России исключили повторение «событий перестройки» в отношениях с США.

 
