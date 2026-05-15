SCMP назвала дату возможного визита Путина в Китай

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила газета The South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, торжественную церемонию или парад в честь визита проводить не планируют. Также не ожидается официальной торжественной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

SCMP отметила, что это может стать первым случаем в истории, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров двух держав — Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — вне многостороннего формата.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал, что идет активная работа по подготовке визита Путина в КНР. При этом он не стал называть точную дату визита.

14 мая завершился первый день переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Встреча продолжалась более двух часов и проходила в закрытом формате. Второй раунд переговоров запланирован на 15 мая.

Ранее лидер КНР пригласил Путина на саммит форума АТЭС.