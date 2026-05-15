В России исключили повторение «событий перестройки» в отношениях с США

Политолог Дудаков: РФ не сдаст свои интересы ради переговоров с США по Украине
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия готова к диалогу с США в разных сферах, однако Москва не будет «сдавать» национальные интересы в угоду переговорного процесса с американцами, в том числе по Украине, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Как наш президент неоднократно говорил, если нам удастся дипломатическим путем добиться всех целей специальной военной операции, это будет замечательно, потому что в таком случае удастся избежать жертв среди наших военнослужащих и среди украинского населения, украинских боевиков. При этом, если все-таки это не получится, то, конечно, никто не будет сдавать наши национальные интересы в угоду сохранению переговорного процесса с американцами. Повторения событий времен перестройки, когда мы ради отношений с американцами сдавали все и вся, сейчас, безусловно, ждать не стоит, повторения этого не будет», — подчеркнул аналитик.

Дудаков напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает Россию в качестве противника, предпочитая вести диалог по ряду направлений. Сюда относится и урегулирование ситуации вокруг Ирана, и развитие потенциального сотрудничества Москвы и Вашингтона по Арктике.

До этого заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин заявил, что Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. В качестве примера он привел «всевозможные санкции», список которых увеличивается.

Ранее Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам разговора.

 
