Сенатор Грэм рассказал, кто может закончить конфликты на Украине и в Иране

Председатель КНР Си Цзиньпин может закончить конфликты на Украине и в Иране «одним звонком». Об этом американский сенатор Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.

Сенатор подчеркнул, что успех встречи Трампа и Си Цзиньпина будет зависеть от того, что власти КНР будут делать дальше.

«Си Цзиньпин мог бы просто позвонить и положить конец российско-украинской войне. Он мог бы просто позвонить и положить конец иранскому конфликту, если бы захотел. <…> Единственное, что Китай уважает — это сила. Поэтому, когда все это закончится, если они продолжат делать то же самое с Ираном и Россией, и мы не накажем Китай, мы совершим ошибку», — сказал Грэм.

По его словам, президент США Дональд Трамп должен «дать понять» Китаю, что его действия в отношении Ирана и России «должны измениться».

«Если они изменятся, вас ждет награда. Если нет, вас накажут. Если мы не будем это доносить, то, на мой взгляд, мы не достигнем цели этого саммита — добиться того, чтобы Китай стал более нормальным государством», — заявил он.

13 мая Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. После этого он провел переговоры с Си Цзиньпином, на которых они обсудили конфликт России и Украины. Также сообщалось о планах обсудить конфликт в Иране.

До начала визита госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники попытаются убедить Китай занять более «активную роль» в урегулировании конфликта в Иране. Затем Рубио подчеркнул, что Трамп в ходе визита в Пекин не просил Си Цзиньпина помочь ему урегулировать конфликт с Ираном.

