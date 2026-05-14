В Белом доме заявили, что США не нужна помощь Китая в вопросе примирения с Ираном

Рубио: Трамп не просил у Китая помощи в урегулировании конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Пекин не просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему урегулировать конфликт с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По словам дипломата, Соединенным Штатам не нужна помощь Китая в данном вопросе.

14 мая в Пекине состоялись переговоры между Си и Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом, который стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин согласились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.