Экс-главком НАТО рассказал, из каких еще стран США могут вывести солдат

США могут сократить свои военные контингенты в Великобритании, Испании и Италии из-за позиции властей этих стран по Ирану. Об этом написал бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

«Помимо Германии, гнев Трампа также вызвали Великобритания, Испания и Италия, которые не предоставили полного доступа к американским базам. Поэтому вполне возможно — и даже вероятно — что это может стать началом более масштабных изменений», — отметил он.

По его словам, сокращение военного присутствия США может затронуть военные корабли в испанском порту Рота, 173-ю воздушно-десантную бригаду в Италии и авиационные эскадрильи в Великобритании.

Он также подчеркнул, что сокращение численности американских войск в Европе ускорит развитие европейской обороны и увеличит расходы стран ЕС на армию. При этом влияние США на НАТО и Евросоюз ослабнет.

«Еще одним потенциальным последствием вывода войск — особенно если администрация продолжит сокращать численность войск в Италии, Великобритании и Испании — станет снижение интереса других стран к размещению американских войск», — подчеркнул он.

Ставридис подчеркнул, что размещение американских войск за рубежом сопряжено с финансовыми издержками, однако «их вывод обратно в США в конечном итоге может обойтись еще дороже». И преимущества размещения войск за рубежом, как правило, перевешивают недостатки, подчеркнул он. Однако если Вашингтон и собирается предпринять такой шаг, Ставридис посоветовал делать это «после тщательных консультаций» с союзниками.

29 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии. После этого стало известно, что американцы выведут около пяти тысяч солдат США из ФРГ в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Источники Bloomberg рассказали, что в НАТО ожидают вывода войск США не только из Германии. При этом 13 мая генсек НАТО Рютте подчеркнул, что военное присутствие США в Европе все еще «огромно» и демонстрирует «явную приверженность» Вашингтона своим союзникам.

Газета The Wall Street Journal написала, что США неожиданно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что стало еще одним шагом по сокращению военного присутствия США в Европе.

Ранее в МИД России заявили, что Трамп «опрокинул» европейских вассалов.