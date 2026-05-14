Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

США остановили переброску нескольких тысяч военных в Польшу

WSJ: Пентагон остановил переброску более четырех тысяч военных в Польшу
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Представитель Министерства обороны рассказал, что решение о приостановке развертывания бронетанкового подразделения американцы огласили 13 мая, на встрече между Европейским командованием США и штабом армии США в Европе и Африке.

«Американские официальные лица заявили, что отмена развертывания второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих, является частью более широкой реконфигурации американского военного присутствия в Европе и что, вероятно, будут предприняты дополнительные шаги», — пишет газета.

Также отмечается, что, хотя бригада и направлялась в Польшу, некоторые ее подразделения могли действовать и в других частях Европы. Официальные лица рассказали, что в армии США некоторые были удивлены решением отменить уже идущую операцию.

При этом высокопоставленный военный чиновник НАТО заявил, что альянс сохранит серьезное военное присутствие на восточном фланге альянса. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш Польши в соцсетях отметил, что шаг американцев «не касается» Варшавы, а связан с «ранее объявленным изменением присутствия некоторых американских вооруженных сил в Европе».

WSJ отмечает, что сокращение американского контингента в Европе приведет к тому, что численность солдат США в Европе вернется к уровню 2022 года, до начала военного конфликта России и Украины.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского военного контингента в Германии. Затем стало известно, что Вашингтон выведет около пяти тысяч солдат США из ФРГ в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова принять выведенных из ФРГ американских военных.

Источники Bloomberg рассказали, что в НАТО ожидают, что США выведут войска не только из Германии.

13 мая генсек НАТО Рютте заявил, что присутствие войск США в Европе все еще «огромно» и демонстрирует «явную приверженность» американской администрации своим союзникам.

Ранее в Германии заверили, что не беспокоятся о выводе солдат США.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!