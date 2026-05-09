Президент США Дональд Трамп «опрокинул на пол» европейских вассалов своей страны, заявив, что разгром Третьего рейха является победой Соединенных Штатов над злом в Европе. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он [Трамп] подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников», — написала дипломат.

Соответствующее заявление президент США сделал в пятницу.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты «выиграли» Вторую мировую войну. Политик отмечал, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом он также жаловался, что США, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией.

