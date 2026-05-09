В Европе ожидают, что Трамп может вывести силы США не только из Германии

В Европе ожидают, что президент США Дональд Трамп выведет еще больше войск из Европы после того, как объявил о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Высокопоставленные дипломаты стран – членов НАТО прогнозируют, что Трамп объявит о дальнейшем сокращении военного присутствия, возможно, в том числе в Италии, и откажется от плана, разработанного еще во время президентства Джо Байдена, по размещению ракет большой дальности в Германии», — говорится в материале.

Кроме того, по данным источников, существуют сценарии, включающие прекращение участия США в некоторых военных учениях и переброску сил из стран, вызывающих недовольство, в те государства, которые считаются более лояльными к американскому президенту. Уточняется, что эта идея появилась еще в первый срок Трампа, когда он рассматривал возможность отправки дополнительных войск в Польшу.

Как уточнили источники, их прогнозы о выводе военных основаны на публичных заявлениях президента США и беседах, которые официальные лица НАТО провели с американскими коллегами относительно будущих планов Вашингтона в рамках Североатлантического альянса.

9 мая глава Белого дома на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу.

Ранее Мелони возмутилась планам США по выводу военнослужащих из Италии.

 
