Генсек НАТО Рютте высказался о сокращении войск США в Европе

Mikko Stig/Reuters

Военное присутствие США в Европе по-прежнему «огромно» и демонстрирует «явную приверженность» американской администрации своим союзникам. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Guardian.

«Присутствие США в Европе по-прежнему огромно и масштабно. <…> Мы всегда знали, что Соединенным Штатам со временем придется больше ориентироваться на Азию, и мы должны убедиться, что США и европейцы согласны с тем, что общий уровень сдерживания и обороны остается высоким», — отметил Рютте.

При этом генсек НАТО признал, что в США есть «некоторое разочарование» в связи с «реакцией» европейских союзников Вашингтона на войну в Иране.

«Я бы сказал, что союзники, безусловно, услышали это послание. <…> Поэтому мое послание Соединенным Штатам таково: европейцы слышат это послание. Они следят за его выполнением. Мы действительно работаем над этим вместе», — сказал он.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского военного контингента в Германии. После этого стало известно о выводе около пяти тысяч американских военных из Германии в течение года. Глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность свою безопасность. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «распаде» НАТО из-за решения Вашингтона о сокращении военного контингента в Германии.

Ранее Рютте заявил о недостаточном производстве вооружений в ЕС и США.

 
