В Кремле рассказали, что будет с Гладковым и Богомазом

Песков: экс-губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новую работу
Бывшие главы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз на протяжении многих лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях, они показали высокую эффективность. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что претензий к их работе нет.

«Оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», — сказал Песков.

Уже известно, что Богомаз будет работать в Государственной думе. Центральная избирательная комиссия России на заседании 14 мая передала ему вакантный мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Гладкову также предложат варианты трудоустройства.

По словам представителя Кремля, Гладков и Богомаз перед отставкой находились в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным.

13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области был назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Исполнять обязанности главы Брянской области будет выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова и Богомаза.

 
