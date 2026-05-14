Суд запретил экс-главе офиса Зеленского Ермаку общаться с гадалкой

Суд запретил экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич («Фэншуй») и несколькими другими лицами. Об этом сообщил Telegram-канал украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК).

«ВАКС запретил Ермаку общаться с Вероникой «Фэншуй» Аникиевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно», — сказано в публикации.

13 мая украинское издание Hromadske написало, что Ермак переписывался с гадалкой по имени «Вероника Феншуй Офис» и советовался с ней по кадровым вопросам как минимум с 2020 года. В частности, с ней он обсуждал кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о вручении Ермаку подозрения на причастность к легализации 460 млн гривен (более 777 млн рублей — «Газета.Ru») при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Затем Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны предъявила экс-чиновнику обвинение в легализации средств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины решил заключить Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Экс-чиновник заявил, что у него нет таких денег. При этом он обратился к друзьям за помощью для внесения залога.

