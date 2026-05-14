Ермак обратился к друзьям за помощью после вердикта суда

Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в $3,1 млн

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в размере 140 млн гривен (224 млн рублей). Об этом сообщает «Страна.ua».

«Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь», — высказал предположение в суде Ермак.

14 мая Высший антикоррупционный суд на Украине избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн.

Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова сыронизировала над гадалкой Ермака и сделала Зеленскому предложение.