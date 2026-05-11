Ермака заподозрили в легализации 460 млн гривен при строительстве под Киевом

НАБУ подтвердило вручение подозрения Ермаку в отмывании имущества
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердили вручение подозрения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, его сотрудники раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (более 777 млн рублей — «Газета.Ru») в элитном строительстве под Киевом. Ермаку вручили подозрение по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

«О подозрении было сообщено одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины. Ведутся неотложные следственные действия», — сказано в сообщении НАБУ.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что у Ермака, возможно, идут обыски. Железняк также опубликовал фото, на которых изображен мужчина, похожий на экс-главу офиса главы украинского государства.

Ермака отправили в отставку с поста главы офиса президента Украины 28 ноября 2025 года. Это произошло после обысков в рамках коррупционного дела. На следующий день в интервью New York Post он заявил о планах отправиться в зону боевых действий, заявив, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его.

Ранее депутат Рады рассказал о расколе в украинской власти.

 
