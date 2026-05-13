Ермака уличили в связях с гадалкой при подборе чиновников

Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов. Об этом пишет украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора.

В ходе судебного заседания по делу Ермака прокуроры уведомили, что в одной из его переписок упоминается некая гадалка, с которой он якобы советовался по кадровым вопросам.

По информации журналистов, Ермак как минимум с 2020 года советовался с «Вероникой Феншуй Офис» при назначении важных чиновников. В частности, с гадалкой обсуждались кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

По версии прокуратуры Украины, Ермак до сих пор не утратил своего политического влияния и не ограничен в общении со свидетелями.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя эту информацию в социальной сети X, с иронией предложил Киеву обратиться к «мирной гадалке».

«Может, им следует просто нанять мирную гадалку? Мир – это лучшая магия», — написал спецпредставитель президента РФ.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного посёлка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

